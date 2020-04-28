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Россия обошла Иран по числу зараженных коронавирусом

Больше всего человек были признаны инфицированными в Москве и Подмосковье
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 93 558, говорится в сообщении оперативного штаба. По этому показателю Россия вышла на восьмое место в мире, обойдя Иран (по данным Минздрава исламской республики по состоянию на 27 апреля, там были заражены 91 472 человека).

Иранские власти пока не публиковали статистику по заболевшим по состоянию на 28 апреля. В стране, где эпидемия началась в конце февраля, за последние шесть дней суточное число инфицированных не превышало 1,2 тыс. человек.

В России за последние сутки были зафиксированы 6411 новых случаев коронавируса, что стало максимальным показателем за все время эпидемии. Накануне оперативный штаб сообщал о 6198 зараженных.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 апреля
Общество

В оперативном штабе отметили, что 40,7% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых инфицированных было зафиксировано в Москве (3075). Общее число зараженных в столице достигло 48 426 человек. При этом в Москве больше всего выздоровевших: 4130 из 8456 в целом по стране.

523 человека заразились за последние сутки в Московской области (638 накануне). Более 100 человек за сутки были признаны инфицированными в Санкт-Петербурге (198), Дагестане (153), Северной Осетии (148) и Рязанской области (101). В Нижегородской области за сутки заболели 89 человек (против 207 накануне).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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