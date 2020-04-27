В России выросли продажи ноутбуков

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В России в первом квартале 2020 года продажи ноутбуков выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GfK.

В стране продали 857 тыс. ноутбуков на 34,6 млрд руб. По данным GfK, в январе и феврале рынок был на том же уровне, что год назад, а весь рост обеспечен результатами марта, когда продажи выросли на 68% год к году.

При этом продажи в марте на 13,5% обогнали традиционно высокие декабрьские показатели. В этом марте продали на 82% больше игровых ноутбуков по сравнению с мартом 2019 года. По сравнению с декабрем этот показатель увеличился на 20%.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в первом квартале 2020 года продали 790 тыс. ноутбуков на 32 млрд руб. Ретейлер отметил, что по сравнению с мартом прошлого года продажи в этом месяце выросли на 90%. Лидером продаж стали ноутбуки Asus. Как сообщили в «Связном», в штучном выражении за квартал доля Asus составила 24%, Lenovo — 22%, HP — 21%. В денежном выражении у Asus — 23%, у Acer — 18%, у Lenovo — 17%.

В конце марта сообщалось, что в России по сравнению с прошлым годом выросли продажи презервативов, антидепрессантов, а также патронов и бейсбольных бит.

Из-за эпидемии COVID-19 c конца в большинстве регионов России ввели режим самоизоляции. Кроме того, многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу. По данным портала «Работа.ру», к середине апреля 14% россиян перешли на удаленку. Еще 15% респондентов ответили, что в их компаниях на удаленную работу переведены только некоторые отделы.