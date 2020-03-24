В России на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн. руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн. руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.

По итогам первых одиннадцати недель 2020 года по стоимости реализованной продукции лидирует Reckitt Benckiser (бренд Durex, 709 млн руб. или 46,75% от продаж), AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex, 635 млн руб и 41,91%) и CPR (бренд Sico, 95 млн. руб. и 6,28%).

Также с середины февраля в России показывают стабильный прирост продажи антидепрессантов. В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из этой категории по сравнению с тем же периодом 2019 года. Эксперты не увидели прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допустили вклад негативных новостей в рост спроса.