Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 23 мар, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 23 мар, 13:39
Жаров заявил об «огромном поле для деятельности» для нового главы РКН Общество, 00:57 В России на 30% выросли продажи презервативов Бизнес, 00:37 Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании Общество, 00:14 Правительство отказалось вводить особый порядок увольнений при эпидемии Экономика, 00:00 Готовы ли российские банки к кризису Pro, 00:00 Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти Финансы, 00:00 Отец и сын Гарберы опровергли сообщения о заражении коронавирусом Общество, 23 мар, 23:42 Министры финансов ЕС поддержали смягчение кредитно-бюджетной политики Экономика, 23 мар, 23:37 Нидерланды ввели запрет на собрания больше двух людей из-за коронавируса Общество, 23 мар, 23:19 Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу Технологии и медиа, 23 мар, 22:52 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Общество, 23 мар, 22:47 Зеленский перенес призыв в армию из-за коронавируса Общество, 23 мар, 22:37 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 23 мар, 22:34 Дзюба назвал худший сценарий для чемпионата России Спорт, 23 мар, 22:29
Бизнес ,  
0 

В России на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн. руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн. руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.

По итогам первых одиннадцати недель 2020 года по стоимости реализованной продукции лидирует Reckitt Benckiser (бренд Durex, 709 млн руб. или 46,75% от продаж), AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex, 635 млн руб и 41,91%) и CPR (бренд Sico, 95 млн. руб. и 6,28%).

Также с середины февраля в России показывают стабильный прирост продажи антидепрессантов. В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из этой категории по сравнению с тем же периодом 2019 года. Эксперты не увидели прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допустили вклад негативных новостей в рост спроса.

Теги: презервативы, коронавирус, продажи
Материалы по теме
Эксперты нашли в презервативах цинк и изопропанол
Общество
Роскачество выявило превышение допустимого уровня цинка в презервативах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter