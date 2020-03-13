Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 12 мар, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 12 мар, 13:04
Группа Little Big назвала главных конкурентов на «Евровидении-2020» Общество, 08:10 Появилось видео массовой драки игроков на матче в Бразилии Спорт, 08:05 Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти» Политика, 08:00 В России выросли продажи антидепрессантов Бизнес, 08:00 СМИ узнали о выявлении первого заразившегося коронавирусом в КНР в ноябре Общество, 07:49 «Все это на 90% ложь». Какие методы подбора персонала устарели Pro, 07:46 В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом Общество, 07:45 Эксперт назвал возможный очаг финансового кризиса из-за коронавируса Финансы, 07:45 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:40 Менеджер Хабиба заявил об отсутствии идеи перенести бой против Фергюсона Спорт, 07:14 Кокорин против «Краснодара» и встреча Карпина с Семиным. Анонс тура РПЛ Спорт, 07:00 «Дом.РФ» нашел «схемы» при получении ₽450 тыс. на ипотеку для многодетных Финансы, 07:00 СМИ узнали о 14 годах тюрьмы за растрату для экс-главы Банка Москвы Бизнес, 06:29 В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Общество, 06:03
Бизнес ,  
0 

В России выросли продажи антидепрессантов

С середины февраля продажи антидепрессантов в России показывают стабильный прирост. Эксперты не видят прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допускают вклад негативных новостей в рост спроса
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й). С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.

Если исходить из динамики с начала года, то за полные первые девять недель общий объем продаж этой группы лекарств показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн руб.

В текущем году лидеры продаж в деньгах среди антидепрессантов — препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (совокупная доля 34,1% рынка), в упаковках больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» — они занимают 39,4%.

Что еще показала динамика продаж психотропных средств:

  • Характер спроса по неделям второй год не меняется: в первую неделю января покупают меньше антидепрессантов, чем на девятую. Но разрыв в объемах таких покупок в текущем и прошлом годах значительно изменился: если разница между первой и девятой неделей 2019-го (в количестве купленных упаковок) составляла 35,9%, то в 2020-м разница в сопоставлении недельных продаж — 63,4%;
  • Среди снотворных и седативных средств, которые в основном продаются без рецепта, наиболее популярны у россиян «Корвалол», «Ново-Пассит», препараты валерианы и пустырника — динамика продаж девятой недели года к первой в упаковках также была выше в сравнении с 2019 годом на 27,3 п.п. и составила 37,5%;
  • Но седативных препаратов покупать стали меньше, чем в прошлом году, как в денежном выражении (снижение на 5,4%, до 1,6 млрд руб.), так и в натуральном (снижение на 9,7%, до 3,3 млн упаковок).

По итогам 2019 года объем продаж антидепрессантов, снотворных и седативных средств (розничный и государственный сегмент) достиг 15,5 млрд руб. (на 5,86% больше уровня 2018-го), но снизился на 1,21%, до 148,4 млн упаковок. Но, как уточняют аналитики DSM Group, снижение потребления лекарств в натуральном выражении коснулось в 2019 году всего рынка: российские аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок всех лекарств, что на 1,8% ниже, чем в 2018 году. Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб.

Москва из-за коронавируса закупила лекарства на ₽100 млн
Общество

В одной из крупнейших российских сетей аптек «36,6» также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%. Однако в упаковках продажи стабильны, уточнил представитель сети, не назвав точных объемов продаж. В сети «Эвалар» пока не отмечают выраженной динамики роста продаж.

На рост продаж мог повлиять отложенный спрос и подготовка потребителей к сложному весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состояниями, влияет и новостной фон, однако говорить о прямой корреляции нельзя, потому что антидепрессанты — рецептурные препараты, объясняет президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

Эксперт полагает, что стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и проблем в российской экономике, мог спровоцировать рост продаж легких противотревожных средств. Степень влияния новостного фона и сложного зимнего периода оценить трудно, но они могли косвенно сказаться на продажах, считает директор по развитию медицинской компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как отмечает Треушникова, в России наблюдается смещение потребления «с сиюминутной помощи» (приема седативных средств) на более продуманный подход, когда потребители начинают посещать профильных специалистов и заниматься своим душевным здоровьем. «Российский рынок антидепрессантов только догоняет общемировые тенденции», — отмечает она.

С 2013 по 2018 год продажи антидепрессантов увеличились почти в два раза в рублевом выражении, объем рынка по итогам 2018 года составил 4 млрд против 2,1 млрд руб. в 2013 году, подсчитали аналитики DSM Group (учитывались продажи в аптечной рознице, рецептурные и безрецептурные препараты).

Автор: Анна Левинская
Теги: аптеки, DSM Group, антидепрессанты
Материалы по теме
За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли вдвое
Бизнес
Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter