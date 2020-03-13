В России выросли продажи антидепрессантов

С середины февраля продажи антидепрессантов в России показывают стабильный прирост. Эксперты не видят прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допускают вклад негативных новостей в рост спроса

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й). С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.

Если исходить из динамики с начала года, то за полные первые девять недель общий объем продаж этой группы лекарств показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн руб.

В текущем году лидеры продаж в деньгах среди антидепрессантов — препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (совокупная доля 34,1% рынка), в упаковках больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» — они занимают 39,4%.

Что еще показала динамика продаж психотропных средств: