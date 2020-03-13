В России выросли продажи антидепрессантов
В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й). С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.
Если исходить из динамики с начала года, то за полные первые девять недель общий объем продаж этой группы лекарств показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн руб.
В текущем году лидеры продаж в деньгах среди антидепрессантов — препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (совокупная доля 34,1% рынка), в упаковках больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» — они занимают 39,4%.
Что еще показала динамика продаж психотропных средств:
- Характер спроса по неделям второй год не меняется: в первую неделю января покупают меньше антидепрессантов, чем на девятую. Но разрыв в объемах таких покупок в текущем и прошлом годах значительно изменился: если разница между первой и девятой неделей 2019-го (в количестве купленных упаковок) составляла 35,9%, то в 2020-м разница в сопоставлении недельных продаж — 63,4%;
- Среди снотворных и седативных средств, которые в основном продаются без рецепта, наиболее популярны у россиян «Корвалол», «Ново-Пассит», препараты валерианы и пустырника — динамика продаж девятой недели года к первой в упаковках также была выше в сравнении с 2019 годом на 27,3 п.п. и составила 37,5%;
- Но седативных препаратов покупать стали меньше, чем в прошлом году, как в денежном выражении (снижение на 5,4%, до 1,6 млрд руб.), так и в натуральном (снижение на 9,7%, до 3,3 млн упаковок).