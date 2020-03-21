В России выросли продажи холодильников на фоне продуктового спроса

По словам экспертов, рост спроса на холодильники может быть связан как с ажиотажным спросом на нескоропортящиеся продукты, в том числе замороженные, из-за коронавируса, так и с ослаблением курса рубля

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

За последние полторы недели онлайн-магазины зафиксировали резкий рост продаж холодильников и морозильных камер, сообщили «Ведомости».

Так, в интернет-магазине Ozon товаров этой категории в марте было продано в четыре раза больше год к году, причем больше всего покупают модели из низкой и средней ценовых категорий, пишет издание со ссылкой на представителя компаний.

Также в четыре раза больше продали морозильных камер в «Ситилинке», а продажи холодильников увеличились в 2,5 раза в годовом сравнении. О том, что спрос на морозильные камеры вырос почти в пять раз по сравнению с периодом 6-11 марта, сообщили и в маркетплейсе «Беру!». Интерес покупателей к холодильникам на этой торговой площадке вырос в два раза, сообщают «Ведомости».

Также издание утверждает, что на некоторых площадках возникали перебои с такими товарами в категориях низкой и средней цены, либо их доставка занимала несколько дней.