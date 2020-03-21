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В России выросли продажи холодильников на фоне продуктового спроса

По словам экспертов, рост спроса на холодильники может быть связан как с ажиотажным спросом на нескоропортящиеся продукты, в том числе замороженные, из-за коронавируса, так и с ослаблением курса рубля
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

За последние полторы недели онлайн-магазины зафиксировали резкий рост продаж холодильников и морозильных камер, сообщили «Ведомости».

Так, в интернет-магазине Ozon товаров этой категории в марте было продано в четыре раза больше год к году, причем больше всего покупают модели из низкой и средней ценовых категорий, пишет издание со ссылкой на представителя компаний.

Также в четыре раза больше продали морозильных камер в «Ситилинке», а продажи холодильников увеличились в 2,5 раза в годовом сравнении. О том, что спрос на морозильные камеры вырос почти в пять раз по сравнению с периодом 6-11 марта, сообщили и в маркетплейсе «Беру!». Интерес покупателей к холодильникам на этой торговой площадке вырос в два раза, сообщают «Ведомости».

Также издание утверждает, что на некоторых площадках возникали перебои с такими товарами в категориях низкой и средней цены, либо их доставка занимала несколько дней.

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Представитель goods.ru, где продажи холодильников и морозильных камер выросли в 16,5 раз год к году, связал это с экономической ситуацией, распространением коронавируса, а также с увеличением числа клиентов маркетплейса.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, часть доли ажиотажного спроса на нескоропортящиеся продовольственные товары из-за распространения коронавируса занимают замороженные продукты и россиянам потребовалось дополнительное место для их хранения.

По информации «Ведомостей», в марте некоторые продуктовые магазины фиксировали рост спроса на замороженные продукты до 120%.

По словам Бурмистрова, причина увеличения продаж холодильников и морозильных камер также может быть в росте курса рубля по отношению к доллару и евро, что заставляет людей вкладывать деньги в бытовую технику, которая растет в цене.

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В конце прошлой недели в России сервисы по доставке продуктов и магазины зафиксировали рост спроса на продовольственные товары, в том числе на нескоропортящиеся продукты. Так, в сервисе «СберМаркет» сообщали об увеличении количества заказов на крупы, макароны, консервы и соленья. В сети «Магнит» фиксировали повышенный спрос на продукты длительного хранения, а в сети «АШАН Ритейл Россия» отмечали «незначительный» рост спроса на крупы и макароны, но заверяли, что он находится в рамках сезонности.

Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок, напомнив о сроках годности. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация с поставками] надежная», — отмечал президент.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что розничные сети в России сформировали запасы минимум на два месяца, поэтому перебоев с поставками продуктов не ожидается.




 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, рост спроса, холодильники
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