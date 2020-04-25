Лавров назвал «нападки» на ВОЗ попытками оправдать собственные промахи

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Страны, критикующие Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пытаются таким образом оправдать собственные ошибки в сдерживании распространения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», — сказал Лавров. Он заявил, что ВОЗ, хотя и не идеально, справляется со своей ролью по руководству и координации в вопросах здравоохранения.

Лавров обратил внимание, что государства до последнего времени не высказывали претензий в отношении ВОЗ. Отдельно министр коснулся критики США, которая поступала в адрес организации. Он уточнил, что Штаты как главный плательщик в бюджет ВОЗ могли быть представлены в секретарите организации. По его словам, американцы в том числе занимают руководящие посты в ВОЗ и могли влиять на ее работу. Лавров отметил, что эти специалисты вряд ли действовали в «полном отрыве» от правительства США.