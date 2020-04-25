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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров назвал «нападки» на ВОЗ попытками оправдать собственные промахи

Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Страны, критикующие Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пытаются таким образом оправдать собственные ошибки в сдерживании распространения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», — сказал Лавров. Он заявил, что ВОЗ, хотя и не идеально, справляется со своей ролью по руководству и координации в вопросах здравоохранения.

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Лавров обратил внимание, что государства до последнего времени не высказывали претензий в отношении ВОЗ. Отдельно министр коснулся критики США, которая поступала в адрес организации. Он уточнил, что Штаты как главный плательщик в бюджет ВОЗ могли быть представлены в секретарите организации. По его словам, американцы в том числе занимают руководящие посты в ВОЗ и могли влиять на ее работу. Лавров отметил, что эти специалисты вряд ли действовали в «полном отрыве» от правительства США.

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Президент США Дональд Трамп в начале апреля заявил, что ВОЗ «все провалила» и сосредоточила внимание на Китае, хотя организация в основном «содержится» на средства США. Трамп также выразил недоумение рекомендацией ВОЗ не закрывать границу с Китаем в начале эпидемии. Позже президент объявил о приостановке внесения взносов в бюджет ВОЗ, так как она «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Политик сообщил, что США намерены добиваться реформирования организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это тем, что у американских политиков «всегда кто-то виноват». Она указала, что США пытаются найти виновных и доказать свою безгрешность.

Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По последним данным Университета Хопкинса, в стране обнаружили 905 333 больных COVID-19. Из них 51 949 человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Сергей Лавров, ВОЗ
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