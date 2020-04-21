Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 10:30 Власти Москвы сообщили о свыше 2 тыс. выздоровевших от коронавируса Общество, 10:25 Роспотребнадзор заявил о 139 тыс. человек под наблюдением из-за вируса Общество, 10:20 Фармкомпании предупредили об угрозе исчезновения дешевых лекарств Общество, 10:20 Жители штата Нью-Йорк подали иск против ВОЗ из-за халатности при пандемии Общество, 10:14 Эксперты назвали лучшие футбольные трансферы свободных агентов Спорт, 10:13 Разработчиков кошелька EOS обвинили в краже $52 млн Крипто, 10:10 Курс доллара превысил ₽76, евро — ₽82 Quote, 10:03 Что делать, если ОСАГО закончится в карантин. Инструкция Авто, 09:57 Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель впервые с 1 апреля Quote, 09:48 Во Владивостоке два отделения больницы закрыли на карантин из-за COVID-19 Общество, 09:43 «Реал» отреагировал на новость о смерти игрока «Казанки» Самохвалова Спорт, 09:39 В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки Общество, 09:37 Гончар оценил возможность выступления игроков из НХЛ на Олимпиаде-2022 Спорт, 09:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Жители штата Нью-Йорк подали иск против ВОЗ из-за халатности при пандемии

Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По их мнению, ВОЗ проявила халатность и скрыла пандемию коронавируса, сообщает Th New York Post со ссылкой на материалы суда.

Жители подали коллективный иск в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Среди них оказались врач Ричард Клинг, а также граждане Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа. Они обвинили организацию в грубой халатности при реагировании на пандемию инфекции.

«ВОЗ неправильно отреагировала на обнаружение коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае», — приводит издание выдержку из иска.

Трамп пообещал найти лучшее применение выделяемому ВОЗ финансированию
Политика

По мнению жителей Уэстчестера, организация содействовала дальнейшему распространению инфекции по всему миру, в том числе в США и, в частности, в штате Нью-Йорк. Они заявили, что пострадали от «небрежного поведения ВОЗ».

Президент США Дональд Трамп также обвинял ВОЗ в том, что она «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». По его мнению, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело к более масштабной вспышке инфекции, чем могло бы быть. Глава государства приостановил финансирование ВОЗ. Трамп сообщал, что американские налогоплательщики ежегодно переводили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, а Китай — по $40 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились почти 788 тыс. человек и свыше 42 тыс. умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: США, Всемирная организация здравоохранения, суд
Материалы по теме
Трамп пообещал найти лучшее применение выделяемому ВОЗ финансированию
Политика
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
Политика
Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter