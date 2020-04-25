СК начал проверку после беспорядков в исправительной колонии в Уфе

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Шесть осужденных попытались устроили беспорядки в исправительной колонии № 3 в Уфе и привлечь на свою сторону других заключенных. Следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СКР по Башкирии.

По предварительным данным, вечером 20 апреля шесть осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников колонии, а также не пускали их в помещение отряда.

Кроме того, эти шестеро призывали присоединиться к ним других осужденных и планировали начать дезорганизацию работы колонии, отметили в СУ СКР. В ведомстве отметили, что они забаррикадировали железными кроватями лестницу в своем корпусе.

«Впоследствии противоправные действия осужденных были пресечены. Никто из сотрудников колонии либо осужденных не пострадал», — рассказали в следственном управлении.