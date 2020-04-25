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СК начал проверку после беспорядков в исправительной колонии в Уфе

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Шесть осужденных попытались устроили беспорядки в исправительной колонии № 3 в Уфе и привлечь на свою сторону других заключенных. Следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СКР по Башкирии.

По предварительным данным, вечером 20 апреля шесть осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников колонии, а также не пускали их в помещение отряда.

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
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Исправительная колония № 15 в Ангарске

Кроме того, эти шестеро призывали присоединиться к ним других осужденных и планировали начать дезорганизацию работы колонии, отметили в СУ СКР. В ведомстве отметили, что они забаррикадировали железными кроватями лестницу в своем корпусе.

«Впоследствии противоправные действия осужденных были пресечены. Никто из сотрудников колонии либо осужденных не пострадал», — рассказали в следственном управлении.

Правоохранители начали проверку по ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Следователи устанавливают причины конфликта, опрашивают осужденных и сотрудников администрации колонии.

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Фотогалерея 

В пресс-службе регионального управления ФСИН «РБК Уфа» сообщили, что шесть осужденных требовали послабления режима отбывания наказания, в частности свободного перемещения по колонии и использования мобильных телефонов. Но после разговора с сотрудниками УФСИН, Совета по правам человека при главе республики и с представителями прокуратуры они отказались от требований.

В начале апреля заключенные подняли бунт в колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. В результате в нескольких зданиях начался пожар. По данным ФСИН, один из заключенных отказался от проведения личного обыска и оскорблял сотрудников колонии, а осужденные в соседних камерах разбили видеокамеры и нанесли себе увечья.

Бунт подавили, однако были повреждены хозяйственный двор с животными, тепличное хозяйство, производственные цеха, училище и школа. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности исправительного учреждения). Во ФСИН заявили, что бунт носил заказной характер.

Теги: колония, бунт, Уфа
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СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Общество
ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске
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