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США отказали в досрочном освобождении российскому летчику Ярошенко

Администрация тюрьмы города Дэнбери в американском штате Коннектикут отказала в досрочном освобождении летчику Константину Ярошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Защита Ярошенко добивалась его освобождения в связи с тем, что летчик уже отбыл половину положенного ему срока, а также в связи с пандемией коронавируса. Адвокат подал прошение, в котором указывалось, что его клиента нужно освободить из-за того, «что возникли обстоятельства после вынесения ему приговора, которые представляют угрозу для его здоровья и жизни».

24 апреля Ярошенко пришло письмо за подписью начальника тюрьмы с отказом. Защита летчика намерена оспорить его в Федеральном бюро тюрем, а если и там в освобождении откажут — то обратиться в федеральный суд.

Адвокат летчика Ярошенко сообщил о смерти его сокамерника от COVID-19
Политика
Константин Ярошенко

21 апреля Тарасов сообщил, что сокамерник Ярошенко умер от COVID-19. По словам юриста, заключенному отказывали в медицинской помощи. Его изолировали только после того, как мужчина стал задыхаться и не смог вставать с кровати.

Койка умершего находилась в двух метрах от койки Ярошенко.23 апреля пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что россиянина после этого случая отправили на медобследование, так как летчик начал жаловаться на симптомы коронавируса.

Посольство России сообщило об ухудшении состояния Ярошенко в тюрьме в США
Общество
Константин Ярошенко

В беседе с ТАСС Тарасов сообщил, что его подзащитного пока еще не отправили на обследование, несмотря на плохое самочувствие.

Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии, затем он был экстрадирован в США — американские власти подозревали его в контрабанде наркотиков. Осенью 2011 года россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.

В апреле 2019 года российский Минюст попросил власти Соединенных Штатов передать Ярошенко в Россию. В октябре Вашингтон отказал в этом ходатайстве.

Теги: Константин Ярошенко, США, освобождение
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