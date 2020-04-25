США отказали в досрочном освобождении российскому летчику Ярошенко

Администрация тюрьмы города Дэнбери в американском штате Коннектикут отказала в досрочном освобождении летчику Константину Ярошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Защита Ярошенко добивалась его освобождения в связи с тем, что летчик уже отбыл половину положенного ему срока, а также в связи с пандемией коронавируса. Адвокат подал прошение, в котором указывалось, что его клиента нужно освободить из-за того, «что возникли обстоятельства после вынесения ему приговора, которые представляют угрозу для его здоровья и жизни».

24 апреля Ярошенко пришло письмо за подписью начальника тюрьмы с отказом. Защита летчика намерена оспорить его в Федеральном бюро тюрем, а если и там в освобождении откажут — то обратиться в федеральный суд.

21 апреля Тарасов сообщил, что сокамерник Ярошенко умер от COVID-19. По словам юриста, заключенному отказывали в медицинской помощи. Его изолировали только после того, как мужчина стал задыхаться и не смог вставать с кровати.