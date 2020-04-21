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Адвокат летчика Ярошенко сообщил о смерти его сокамерника от COVID-19

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут) за контрабанду наркотиков, рассказал, что один из его сокамерников умер от коронавируса. Эту информацию подтвердил агентству ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Как рассказал Тарасову Ярошенко, от вируса скончался человек, ранее занимавший соседнюю койку, которая располагалась в двух метрах от койки россиянина. По словам адвоката Ярошенко, общая камера, где отбывает наказание его подзащитный, рассчитала примерно на 100 заключенных.

Как отметил Ярошенко, умершему человеку отказывали в медицинской помощи на протяжении трех дней. Со слов Ярошенко, его сокамерника отправили на изоляцию спустя некоторое время, когда он физически не мог вставать и стал задыхаться. Впоследствии стало известно, что заключенный скончался от коронавируса. Как отметил Тарасов, предположительно, сокамерник россиянина умер в воскресенье, 19 апреля.

Адвокат россиянина также подтвердил, что его подзащитный по-прежнему «испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом» и считает, что был инфицирован. Какая-либо медицинская помощь Ярошенко не была оказана — ему лишь выдали одну медицинскую маску, заявил его адвокат. Его подзащитный также считает, что в тюрьме коронавирусом заразились все заключенные.

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Впервые летчик рассказал о своих подозрениях, что он мог заразиться коронавирусом, 17 апреля. Тогда Тарасов говорил, что в тюрьме, где отбывает Ярошенко, ожидается визит представителя Генпрокуратуры США.

Константина Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 года. Затем его экстрадировали в США и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Впервые в США заключенный умер от коронавируса в конце марта. По данным Федерального бюро тюрем страны, от вируса скончался 49-летний заключенный Патрик Джонс, отбывавший наказание в тюрьме Оакдейла в штате Луизиана за владение наркотическими веществами с намерением распространения, пожаловался на длительный кашель.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: сша, летчик, Константин Ярошенко, тюрьма, коронавирус, смерть
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