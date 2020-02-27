Посольство России сообщило об ухудшении состояния Ярошенко в тюрьме в США

Состояние российского летчика за время пребывания в американской тюрьме «серьезно пошатнулось». Об этом сообщило посольство России в США на своей странице в Facebook.

Кроме того, дипломаты направили властям Соединенных Штатов запрос об оказании Ярошенко медицинской помощи. «Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Это является прямой обязанностью американских властей», — говорится в сообщении. В посольстве также добавили, что дипломаты планируют посетить россиянина в ближайшее время.

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