Летчика Ярошенко обследуют после смерти его сокамерника от COVID-19

Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает тюремный срок в США за контрабанду наркотиков, направили на медицинское обследование после того, как он пожаловался на симптомы коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генконсульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.

Российское генконсульство запросило тюрьму «Дэнбери», где содержится россиянин, о ситуации с коронавирусом в учреждении и о состоянии Ярошенко. «Администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование», — сказал Топольский.

Ранее Ярошенко рассказал, что один из его сокамерников скончался от коронавируса. По его словам, койка умершего находилась в 2 м от его места. Как сообщил россиянин, сокамернику отказывали в медицинской помощи на протяжении трех дней и отправили на изоляцию только когда его состояние стало критическим.

Россиянин заявил, что мог и сам заразиться коронавирусом. Также он считает, что в тюрьме все заключенные заболели COVID-19. Адвокат Ярошенко сообщил, что общая камера, где отбывает наказание его подзащитный, рассчитала примерно на 100 заключенных.



Константина Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 года. Затем его экстрадировали в США и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.