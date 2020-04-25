Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

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Мнения инфекционистов о том, свидетельствуют ли скачки числа новых случаев коронавирусной инфекции в России за последнюю неделю о выходе на плато, разошлись. Выход на плато означает достижение максимального уровня заболеваемости и его дальнейшее снижение.

За последнюю неделю ежедневный прирост зараженных в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тыс. В воскресенье, 19 апреля, стало известно о максимальном числе новых зараженных — 6060. Вслед за этим прирост резко сократился — 20 апреля было выявлено только 4268 случаев. 21 апреля заболевших оказалось уже 5642. После вторника прирост начал медленно сокращаться, достигнув 4774 накануне, но в пятницу, 24 апреля, число новых пациентов вновь подскочило до 5849.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

О том, что эти данные говорят о скором выходе на плато по заболеваемости, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов в разговоре с РБК.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — рассказал он. В то же время он отметил, что число поступающих в больницы не увеличивается «лавинообразно».