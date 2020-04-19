Кремль заявил о надежде на «первые признаки выхода на плато» по вирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решение о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в России будет принято на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он сказал, что количество случаев заболевания в стране растет, но призвал дождаться будущей недели. «Мы все-таки сидим уже все три недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — считает пресс-секретарь.

Говоря о мерах по сдерживанию распространения заболевания, Песков заявил, что это «очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан». При этом, указал он, нужно «не дать задохнуться экономике», которая находится в тяжелом состоянии из-за сложившейся ситуации.

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