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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле назвали недопустимыми обвинения по поводу происхождения COVID-19

Фото: Xiong Qi / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кремле считают недопустимыми бездоказательные обвинения по поводу искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным», — сказал он.

ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории
Общество

В середине апреля телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа работал в одной из лабораторий китайского города Ухань, который стал эпицентром заболевания.

Собеседники отметили, что вирус не делался как биологические оружие, а был результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов, а также борьбе с ними. Телеканал писал, что «первый пациент» заразился коронавирусом от летучих мышей.

Впоследствии нобелевский лауреат, французский вирусолог Люк Монтанье рассказал, что также рассматривает версию происхождения коронавируса в лаборатории у Ухане. Помимо этого он привел результаты исследования индийских ученых, которые нашли в COVID-9 часть генома ВИЧ. По мнению индийских исследователей, в лаборатории разрабатывали вакцину против ВИЧ.

В МИД Китая заявили, что Всемирная организация здравоохранения не нашла свидетельств того, что этот вирус создали в лаборатории. Пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб также сообщал, что коронавирусная инфекция нового типа не имеет признаков искусственного происхождения, а передалась от животных.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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