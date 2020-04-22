В Кремле назвали недопустимыми обвинения по поводу происхождения COVID-19

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В Кремле считают недопустимыми бездоказательные обвинения по поводу искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным», — сказал он.

В середине апреля телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа работал в одной из лабораторий китайского города Ухань, который стал эпицентром заболевания.

Собеседники отметили, что вирус не делался как биологические оружие, а был результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов, а также борьбе с ними. Телеканал писал, что «первый пациент» заразился коронавирусом от летучих мышей.