Директор Эрмитажа заявил об убытках в половину бюджета музея из-за вируса

Эрмитаж, Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге потерял доход после закрытия из-за угрозы распространения COVID-19, эти потери можно оценить в половину годового бюджета учреждения. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в ходе онлайн пресс-конференции, передает «РИА Новости».

«[Потери] — это половина бюджета музея. Весь [текущий] бюджет музея уходит на зарплаты и обеспечение его жизнедеятельности, которое стоит очень дорого», — сказал он. По его словам, музей ведет переговоры с правительством, чтобы власти компенсировали «выпадающие доходы».

Директор отметил, что сейчас почти все российские музеи потеряли примерно половину своего годового бюджета после закрытия в условиях пандемии. «От нас всегда требовали большой посещаемости, доходов сейчас нет, они исчезли полностью», — объяснил Пиотровский.

По его словам, это как раз тот случай, когда государство должно обеспечить выживание учреждений культуры. Он также указал, что Союз музеев России обратился к главам министерств, руководителям регионов и корпораций с просьбой поддержать имеющиеся в их распоряжении музеи.