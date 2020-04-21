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Пандемия коронавируса ,  
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Директор Эрмитажа заявил об убытках в половину бюджета музея из-за вируса

Эрмитаж, Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге потерял доход после закрытия из-за угрозы распространения COVID-19, эти потери можно оценить в половину годового бюджета учреждения. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в ходе онлайн пресс-конференции, передает «РИА Новости».

«[Потери] — это половина бюджета музея. Весь [текущий] бюджет музея уходит на зарплаты и обеспечение его жизнедеятельности, которое стоит очень дорого», — сказал он. По его словам, музей ведет переговоры с правительством, чтобы власти компенсировали «выпадающие доходы».

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Директор отметил, что сейчас почти все российские музеи потеряли примерно половину своего годового бюджета после закрытия в условиях пандемии. «От нас всегда требовали большой посещаемости, доходов сейчас нет, они исчезли полностью», — объяснил Пиотровский.

По его словам, это как раз тот случай, когда государство должно обеспечить выживание учреждений культуры. Он также указал, что Союз музеев России обратился к главам министерств, руководителям регионов и корпораций с просьбой поддержать имеющиеся в их распоряжении музеи.

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18 марта стало известно, что в Петербурге из-за борьбы с коронавирусом временно закрываются главные музеи и театры города, в том числе, Эрмитаж. В музее тогда уточнили, что сотрудники продолжат выполнение своих основных функций по сохранению и изучению мирового культурного наследия. Эрмитаж обеспечивает доступ к произведения искусства во время пандемии с помощью онлайн-трансляций, показов фильмов и лекций.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Эрмитаж, Санкт-Петербург
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