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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга заявили об ожидании следующей волны коронавируса

Фото: XinHua / Global Look Press

Санкт-Петербург смог «по-среднему» пройти первую волну эпидемии коронавирусной инфекции, но следующая вспышка может оказаться более сложной из-за нехватки оборудования и недостаточной готовности стационаров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передает «РИА Новости».

«Ситуация очень серьезная, непростая. Мы пока держимся. Первый пик нам удалось, так сказать, по-среднему пройти, ожидаем следующую волну, и тогда могут начаться проблемы», — сказал Беглов.

По его словам, в Петербурге недостаточно средств индивидуальной защиты для медиков, а также аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Город подходит «к красной черте», после чего может наступить дефицит необходимого оборудования, сообщил губернатор.

«Правительству Петербурга необходимо просто время, передышка, когда мы подготовимся», — отметил Беглов. При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом находится под полным контролем властей и правительство знает, как действовать в зависимости от развития эпидемии.

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Согласно последним данным оперштаба, в Петербурге зафиксировали 1973 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 280 человек, умерли 11.

В начале апреля вице-губернатор Петербурга Евгений Елин говорил, что на тот момент в больницах не было дефицита аппаратов ИВЛ, но он может возникнуть при росте числа заболевших. На этот случай город закупит 195 дополнительных аппаратов, сообщал Елин.

Позднее, 12 апреля, председатель комитета Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе есть достаточное количество аппаратов ИВЛ. По его словам, на тот момент в городских больницах было 400 свободных аппаратов. Дефицита мест в больницах тоже нет, отметил он.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Санкт-Петербург
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