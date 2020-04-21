Власти Петербурга заявили об ожидании следующей волны коронавируса

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Санкт-Петербург смог «по-среднему» пройти первую волну эпидемии коронавирусной инфекции, но следующая вспышка может оказаться более сложной из-за нехватки оборудования и недостаточной готовности стационаров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передает «РИА Новости».

«Ситуация очень серьезная, непростая. Мы пока держимся. Первый пик нам удалось, так сказать, по-среднему пройти, ожидаем следующую волну, и тогда могут начаться проблемы», — сказал Беглов.

По его словам, в Петербурге недостаточно средств индивидуальной защиты для медиков, а также аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Город подходит «к красной черте», после чего может наступить дефицит необходимого оборудования, сообщил губернатор.

«Правительству Петербурга необходимо просто время, передышка, когда мы подготовимся», — отметил Беглов. При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом находится под полным контролем властей и правительство знает, как действовать в зависимости от развития эпидемии.