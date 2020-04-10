Эрмитаж снял видеоролик о жизни музейных котов на самоизоляции

Сотрудники музейного комплекса Зимнего дворца сняли видеоролик, посвященный жизни эрмитажных котов в период всеобщей изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса COVID-19. Видеозапись размещена на странице Государственного Эрмитажа в YouTube.

На кадрах запечатлен момент, как животные прогуливаются по подвальным помещениям Эрмитажа. К ним приходит сотрудник в маске, чтобы обеспечить животных кормом. Для животных были созданы необходимые для комфортной жизни условия.

На странице музея «В Контакте» сообщается, что музей готов пристроить некоторых животных добровольцам в добрые руки. Однако забрать животных домой можно будет только после окончания режима самоизоляции.

Коты официально содержатся на территории петербургского Зимнего дворца со времен его постройки в XVIII веке в целях предотвращения интенсивного размножения крыс и мышей в Эрмитаже. По оценке директора музея Михаила Пиотровского, «коты — легенда эрмитажной жизни и ее неотъемлемая часть».