Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить пропуска для пешеходов

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В Москве пока не планируется введение электронных пропусков для пешеходов, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью «Эхо Москвы».

«Но на всякий случай лучше носить с собой паспорт», — уточнил Немерюк.

Для поездок в столице на велосипеде, мопеде, моноколесе или самокате с 22 апреля будет нужен цифровой пропуск. Немерюк указал, что на них распространяются те же правила, что и на передвижение на обычных видах транспорта. Чтобы оформить разовый пропуск, на портале mos.ru не нужно выбирать пункт «личный» или «общественный» транспорт, так как у таких средств передвижения нет регистрационного номера.

Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов порекомендовал москвичам при выходе в город пешком иметь при себе документы, удостоверяющие адрес фактического места жительства, если он отличается от указанного в паспорте. В качестве примера он привел копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности на апартаменты. С помощью них можно подтвердить сотруднику полиции, что человек направляется в ближайший магазин, пояснял Щитов.