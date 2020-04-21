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Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить пропуска для пешеходов

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве пока не планируется введение электронных пропусков для пешеходов, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью «Эхо Москвы».

«Но на всякий случай лучше носить с собой паспорт», — уточнил Немерюк.

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Для поездок в столице на велосипеде, мопеде, моноколесе или самокате с 22 апреля будет нужен цифровой пропуск. Немерюк указал, что на них распространяются те же правила, что и на передвижение на обычных видах транспорта. Чтобы оформить разовый пропуск, на портале mos.ru не нужно выбирать пункт «личный» или «общественный» транспорт, так как у таких средств передвижения нет регистрационного номера.

Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов порекомендовал москвичам при выходе в город пешком иметь при себе документы, удостоверяющие адрес фактического места жительства, если он отличается от указанного в паспорте. В качестве примера он привел копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности на апартаменты. С помощью них можно подтвердить сотруднику полиции, что человек направляется в ближайший магазин, пояснял Щитов.

С полуночи 15 апреля для передвижения по Москве на личном и общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск. 18 апреля власти столицы объявили о продлении пропускного режима до 1 мая.

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Для поездки на личной машине в пропуск не позже пяти часов до выезда нужно внести госномер автомобиля. В противном случае водителя оштрафуют за нарушение правил. Пассажиры общественного транспорта должны указывать номера своей карты «Тройка», «Стрелка», социальной карты либо иного безлимитного проездного документа. Продажа одноразовых проездных билетов в общественном транспорте Москвы отменена.

Военнослужащие, госслужащие и другие обладатели удостоверений личности государственного образца для передвижения по городу должны указывать на сайте mos.ru номера своих проездных карт и личных или служебных машин, хотя спецпропуск им получать не требуется. Эти правила распространяются и на журналистов, у которых имеется удостоверение личности или редакционное задание. Для волонтеров в столице власти сделают отдельные пропуска.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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