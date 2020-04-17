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Депутат Щитов пояснил слова об обязательных документах для выхода из дома

Кирилл Щитов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

При наличии цифрового пропуска возить с собой дополнительные документы не нужно, а совет брать с собой при выходе в город пешком копию подтверждения фактического проживания является рекомендацией, а не требованием.

Так депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в Facebook объяснил свои слова о том, что москвичи при выходе на улицу в магазин или для выгула собаки должны иметь с собой документ, подтверждающий, что они проживают по данному адресу.

«Это моя рекомендация. Ведь в паспорте у вас указано только место постоянной регистрации. Но многие москвичи живут не по прописке, это нормальная практика», — написал Щитов.

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По его словам, подтвердить сотруднику полиции, что вы направляетесь в ближайший магазин, можно с помощью копии договора аренды, документа о собственности или расписки от собственника или сохраненного фото этих документов на телефоне.

Ранее, 17 апреля, депутат заявил, что для похода в ближайший магазин или выгула собаки на расстоянии 100 м от дома необходимо иметь при себе документ, подтверждающий проживание по данному адресу. По его словам, если у москвича не окажется достаточно веских документов при себе, на него может быть составлен протокол за нарушение самоизоляции.

«Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором и гражданин будет приглашен на разбор», — отмечал он.

Кирилл Щитов стал разработчиком действующего в столице закона, согласно которому за выход из дома без достаточных оснований можно получить штраф.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Мосгордума, Москва, коронавирус
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