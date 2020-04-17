Депутат Щитов пояснил слова об обязательных документах для выхода из дома

Кирилл Щитов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

При наличии цифрового пропуска возить с собой дополнительные документы не нужно, а совет брать с собой при выходе в город пешком копию подтверждения фактического проживания является рекомендацией, а не требованием.

Так депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в Facebook объяснил свои слова о том, что москвичи при выходе на улицу в магазин или для выгула собаки должны иметь с собой документ, подтверждающий, что они проживают по данному адресу.

«Это моя рекомендация. Ведь в паспорте у вас указано только место постоянной регистрации. Но многие москвичи живут не по прописке, это нормальная практика», — написал Щитов.

По его словам, подтвердить сотруднику полиции, что вы направляетесь в ближайший магазин, можно с помощью копии договора аренды, документа о собственности или расписки от собственника или сохраненного фото этих документов на телефоне.