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В ВОЗ предостерегли от раннего снятия ограничений из-за коронавируса

Фото: Leon Neal / Getty Images

Снятие ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, должно быть постепенным, иначе не исключен риск повторных вспышек заболевания. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ в странах западной части Тихого океана Такеши Касай, передает Reuters.

По его словам, пока ни одна страна не застрахована от новой вспышки заболевания. Потому правительства, которые рассматривают возможность снятия ограничений, должны приступать к этому осторожно и поэтапно.

Директор заявил, что ограничительные меры оказались эффективны для борьбы с пандемией, и общество должно приспособиться жить в новых условиях, пока не будет создана вакцина или найдено достаточно эффективное лечение от коронавируса.

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«Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни», — сказал он.

Такеши Касай также отметил, что угроза коронавируса не должна нарушить вакцинацию от других болезней, в том числе, от полиомиелита, кори и краснухи. В противном случае, страны западной части Тихого океана попадут в новый кризис с и так перегруженной системой здравоохранения.

Всего в мире на 21 апреля число зараженных коронавирусом превысило 2,31 млн человек. Умерли 157,8 тыс. заболевших. В России число заболевших COVID-19 выросло до 52 763 случаев.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: ВОЗ, коронавирус, ограничения
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