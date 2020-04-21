В ВОЗ предостерегли от раннего снятия ограничений из-за коронавируса

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Снятие ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, должно быть постепенным, иначе не исключен риск повторных вспышек заболевания. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ в странах западной части Тихого океана Такеши Касай, передает Reuters.

По его словам, пока ни одна страна не застрахована от новой вспышки заболевания. Потому правительства, которые рассматривают возможность снятия ограничений, должны приступать к этому осторожно и поэтапно.

Директор заявил, что ограничительные меры оказались эффективны для борьбы с пандемией, и общество должно приспособиться жить в новых условиях, пока не будет создана вакцина или найдено достаточно эффективное лечение от коронавируса.

«Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни», — сказал он.