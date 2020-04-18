Власти Москвы ужесточили введенные из-за коронавируса ограничения

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Введенный с 13 апреля режим пропусков продлят до 1 мая. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Временные ограничения, введенные 13 апреля с.г., продлеваются до 1 мая 2020 г», — написал Собянин.

Он заявил, что для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют дорожные камеры фотовидеофиксации. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты.

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