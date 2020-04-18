Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция

Для автовладельцев в форме нужно указать номер машины. Внести информацию нужно не меньше чем за пять часов до выезда. Тех, кто не указал данные о своей машине, но совершил поездку, будут штрафовать.

Для тех, кто собирается пользоваться общественным транспортом, нужно указать номер своей карты «Тройка» или «Стрелка» либо социальной карты или безлимитного проездного билета. Одноразовые транспортные билеты временно запретят.

При необходимости в предоставленные сведения об автомобиле или номере транспортной карты можно вносить изменения.

После оформления владельцу пропуска предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры — дата окончания действия. Также будет и QR-код.

Полученный код нужно записать, распечатать или сохранить на мобильном телефоне и всегда иметь при себе вместе с паспортом.

Пропуск может быть аннулирован, если в заявлении указаны недостоверные данные или пропуск использовали с нарушением требований.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Что делать тем, кто едет из Московской области

Для поездок из Москвы в область пропуск нужно заказывать также на сайте mos.ru, жители Московской области для поездок в столицу должны заказать пропуск на областном сайте mosreg.ru. Системы пропусков Москвы и области связаны.

Для тех, кто приезжает в Москву из других регионов, требуется оформление пропуска на сайте mos.ru.

Москвичи должны будут получить два пропуска, чтобы посетить магазин по дороге с дачи или на дачу, уточнили в мэрии на вопрос ТАСС. Один пропуск для поездки на дачу и второй для магазина.

Для каких целей понадобится пропуск

Пропуска предназначены для тех, кто передвигается с использованием любого личного или общественного транспорта, в том числе такси. Будет несколько категорий пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений, для осуществления волонтерской деятельности и для иных целей.

Как ездить на работу:

получить пропуск возможно, если деятельность организации не приостановлена и присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо;

пропуск выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено;

для оформления надо указать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, данные паспорта и сведения о работодателе: наименование и ИНН (последнее требование не обязательно для медицинских организаций).

Как поехать в медучреждение:

пропуск будет действовать в течение одного дня;

можно оформлять неограниченное количество таких пропусков в течение недели;

помимо личных данных нужно указать наименование медицинской организации и маршрут передвижения (адрес пребывания и адрес назначения).

Как оформить волонтерский пропуск:

пропуск действителен один день;

количество таких пропусков в неделю не ограничено;

помимо личных данных и сведений о транспортном средстве нужно указать личный номер волонтера, оформленный в ГБУ «Мосволонтер» (для Москвы) или номер «паспорта волонтера» (для Подмосковья).

Как оформить пропуск в иных целях (поездка в магазин, на дачу и т.д.):

пропуск действителен в течение одного дня;

пропуск позволяет совершить поездку до места назначения и обратно;

можно оформить такой пропуск дважды в течение недели;

помимо личных данных потребуется указать цель поездки (список уважительных для поездки причин остается открытым) и маршрут передвижения.

В каких ситуациях пропуск не нужен

Пропуск пока не нужен для передвижения обычных граждан пешком (при этом власти напоминают о необходимости соблюдать установленные в городе ограничения).

Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов, охранников. Сопровождающим их лицам необходим пропуск. Тем не менее обладателям служебного удостоверения нужно предоставить на городском или областном портале номер автомобиля или транспортной карты.

Пропуск не нужен детям в возрасте до 14 лет.

Цифровые пропуска не нужны в сфере грузоперевозок.

Как будут проверять пропуск

Проверять пропуска будут сотрудники органов, контролирующие передвижение граждан по городу. Они будут вводить номер пропуска на служебном планшете в присутствии владельца пропуска. Также для контроля задействуют дорожные камеры.

Что будет с автомобилем нарушителя

Если нарушителя пропускного режима поймали при передвижении на автомобиле, то отправлять транспортное средство на штрафстоянку не будут. Водителю оформят штраф (5 тыс. руб. по КоАП Москвы) и потребуют вернуться к месту жительства для самоизоляции. Однако при повторных нарушениях возможно возбуждение административного дела о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, и для оформления протокола нарушителя могут доставить в полицейский участок. В этом случае автомобиль, возможно, будет отправлен на штрафстоянку.

Если же нарушителем режима оказался человек, зараженный коронавирусом или контактировавший с больными и которому предписан строгий карантин на дому, то его задержат, оштрафуют и отправят в лечебное учреждение, а автомобиль эвакуируют. Кроме того, в этом случае возможно возбуждение уголовного дела.