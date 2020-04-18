Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на вирус Общество, 13:37 СМИ узнали об отказе футболистов «Челси» от сокращения зарплат на 30% Спорт, 13:26 Воробьев заявил о снижении темпов распространения COVID-19 в Подмосковье Общество, 13:22 Собянин продлил ограничения на строительные работы в столице Общество, 13:13 Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран Общество, 13:04 СМИ допустили возобновление чемпионата Англии по футболу в октябре Спорт, 12:53 Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция Общество, 12:50 За сутки в Москве вылечились еще 162 пациента с коронавирусом Общество, 12:12 IBU утвердил новую дисциплину в рамках Кубка мира по биатлону Спорт, 12:10 Путин поручил правительству подготовить прогноз заболеваемости COVID-19 Общество, 12:01 Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом Общество, 12:00 Фуркаду по ошибке прислали приз за победу в общем зачете Кубка мира Спорт, 11:45 Каким получился сериал «Зулейха открывает глаза» Стиль, 11:44 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 11:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция

Власти Москвы и Подмосковья ужесточили требования к цифровым пропускам. Так, владельцы служебных удостоверений теперь тоже должны предоставлять данные о своем транспорте. Как будет работать пропускной режим — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Материал обновлен 18 апреля

Как оформить пропуск

  • Для получения пропуска москвичам надо заполнить форму на сайте mos.ru. Там придется ввести паспортные данные и указать цель получения пропуска. Процедура бесплатная. Также можно отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
  • Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.
https://www.instagram.com/tv/B-42RVWnwPK/?igshid=wb0acqd150jd
  • Для автовладельцев в форме нужно указать номер машины. Внести информацию нужно не меньше чем за пять часов до выезда. Тех, кто не указал данные о своей машине, но совершил поездку, будут штрафовать.
  • Для тех, кто собирается пользоваться общественным транспортом, нужно указать номер своей карты «Тройка» или «Стрелка» либо социальной карты или безлимитного проездного билета. Одноразовые транспортные билеты временно запретят.
  • При необходимости в предоставленные сведения об автомобиле или номере транспортной карты можно вносить изменения.
  • После оформления владельцу пропуска предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры — дата окончания действия. Также будет и QR-код.
  • Полученный код нужно записать, распечатать или сохранить на мобильном телефоне и всегда иметь при себе вместе с паспортом.
  • Пропуск может быть аннулирован, если в заявлении указаны недостоверные данные или пропуск использовали с нарушением требований.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Что делать тем, кто едет из Московской области

  • Для поездок из Москвы в область пропуск нужно заказывать также на сайте mos.ru, жители Московской области для поездок в столицу должны заказать пропуск на областном сайте mosreg.ru. Системы пропусков Москвы и области связаны.
  • Для тех, кто приезжает в Москву из других регионов, требуется оформление пропуска на сайте mos.ru.
  • Москвичи должны будут получить два пропуска, чтобы посетить магазин по дороге с дачи или на дачу, уточнили в мэрии на вопрос ТАСС. Один пропуск для поездки на дачу и второй для магазина.

Для каких целей понадобится пропуск

Пропуска предназначены для тех, кто передвигается с использованием любого личного или общественного транспорта, в том числе такси. Будет несколько категорий пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений, для осуществления волонтерской деятельности и для иных целей.

Как ездить на работу:

  • получить пропуск возможно, если деятельность организации не приостановлена и присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо;
  • пропуск выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено;
  • для оформления надо указать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, данные паспорта и сведения о работодателе: наименование и ИНН (последнее требование не обязательно для медицинских организаций).

Как поехать в медучреждение:

  • пропуск будет действовать в течение одного дня;
  • можно оформлять неограниченное количество таких пропусков в течение недели;
  • помимо личных данных нужно указать наименование медицинской организации и маршрут передвижения (адрес пребывания и адрес назначения).

Как оформить волонтерский пропуск:

  • пропуск действителен один день;
  • количество таких пропусков в неделю не ограничено;
  • помимо личных данных и сведений о транспортном средстве нужно указать личный номер волонтера, оформленный в ГБУ «Мосволонтер» (для Москвы) или номер «паспорта волонтера» (для Подмосковья).

Как оформить пропуск в иных целях (поездка в магазин, на дачу и т.д.):

  • пропуск действителен в течение одного дня;
  • пропуск позволяет совершить поездку до места назначения и обратно;
  • можно оформить такой пропуск дважды в течение недели;
  • помимо личных данных потребуется указать цель поездки (список уважительных для поездки причин остается открытым) и маршрут передвижения.

Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
Фотогалерея 

В каких ситуациях пропуск не нужен

  • Пропуск пока не нужен для передвижения обычных граждан пешком (при этом власти напоминают о необходимости соблюдать установленные в городе ограничения).
  • Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов, охранников. Сопровождающим их лицам необходим пропуск. Тем не менее обладателям служебного удостоверения нужно предоставить на городском или областном портале номер автомобиля или транспортной карты.
  • Пропуск не нужен детям в возрасте до 14 лет.
  • Цифровые пропуска не нужны в сфере грузоперевозок.

Как будут проверять пропуск

Проверять пропуска будут сотрудники органов, контролирующие передвижение граждан по городу. Они будут вводить номер пропуска на служебном планшете в присутствии владельца пропуска. Также для контроля задействуют дорожные камеры.

Что будет с автомобилем нарушителя

Если нарушителя пропускного режима поймали при передвижении на автомобиле, то отправлять транспортное средство на штрафстоянку не будут. Водителю оформят штраф (5 тыс. руб. по КоАП Москвы) и потребуют вернуться к месту жительства для самоизоляции. Однако при повторных нарушениях возможно возбуждение административного дела о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, и для оформления протокола нарушителя могут доставить в полицейский участок. В этом случае автомобиль, возможно, будет отправлен на штрафстоянку.

Если же нарушителем режима оказался человек, зараженный коронавирусом или контактировавший с больными и которому предписан строгий карантин на дому, то его задержат, оштрафуют и отправят в лечебное учреждение, а автомобиль эвакуируют. Кроме того, в этом случае возможно возбуждение уголовного дела.

Как будут работать компании и организации

С 13 апреля в столице и в области перестанут работать все предприятия и организации, за исключением:

  • органов власти;
  • больниц, поликлиник и других медицинских организаций;
  • предприятий пищевой и медицинской промышленности;
  • производителей средств индивидуальной защиты;
  • ключевых предприятий в сферах обороны, космоса, атомной промышленности, а также критической инфраструктуры;
  • представители крупнейших банков сообщили РБК, что их отделения продолжат работу в Москве и области.

Парковка в Москве для работников медицинских организаций с 13 апреля станет бесплатной (речь идет о медиках, которые попали в списки, переданные организациями в мэрию).

Что еще не будет работать

  • Прекращается строительство и ремонтные работы. Исключения сделаны для строительства медучреждений и объектов транспортной инфраструктуры (например, метро), а также для аварийных работ.
  • Каршеринг работать не будет. Услуги такси смогут оказывать только перевозчики, у которых есть разрешение от мэрии Москвы или правительства области.
  • Организациям, для которых медицинские услуги не являются основным видом деятельности, запрещается их оказывать (например, эта мера может затронуть салоны красоты).

Какие меры были введены раньше

С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет). Его суть сводится к тому, чтобы максимально ограничить выход людей на улицу. От введения пропускной системы на первом этапе власти отказались.

2 апреля ограничения были продлены до 1 мая, одновременно в столице были введены штрафы для нарушителей режима самоизоляции (до 5 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических). РБК подробно разбирал, кого могут оштрафовать и как можно передвигаться по городу.

Авторы: Анастасия Антипова, Вячеслав Козлов
Теги: пропуск, Москва, Сергей Собянин, пандемия, коронавирус, Подмосковье
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
Общество
В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу
Общество
Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter