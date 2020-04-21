В Москве за сутки выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки зафиксировали 3083 случая заражения коронавирусом, сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В Подмосковье выявили 718 новых заболевших, а по всей России — свыше 5,6 тыс. В оперштабе отметили, что из них у 45,5% не было клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки в стране умер 51 человек, в том числе 29 человек в Москве. Таким образом число случаев заражения коронавирусом в столице приблизилось к 30 тыс., 233 пациента умерли.

В Москве с конца марта действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить на улицу можно только для получения экстренной медпомощи, похода на работу при необходимости, в магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и выгула домашних животных. Режим должен действовать до 1 мая. Однако, по данным источников РБК, российские власти продлят его на майские праздники и рабочие дни между ними по всей стране.