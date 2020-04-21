В Москве за сутки выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
Производители продуктов попросили отменить промоакции в магазинах Бизнес, 11:34 Агаларов оценил возможность введения прогрессивной налоговой шкалы Бизнес, 11:26 Между бизнесом и государством: семь глобальных трендов в социальной сфере Социальная экономика, 11:26  Денис Мацуев, Надежда Оболенцева и другие — о переменах во время самоизоляции Стиль, 11:24 В Новосибирской области задержали пенсионера после обнаружения трех тел Общество, 11:22 Директивная раздача: почему не заработали «зарплатные» кредиты Мнение, 11:19 Гендир «Газпром Арены» заявил о желании получить компенсацию от УЕФА Спорт, 11:16 Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем Бизнес, 11:13 Борис Гребенщиков спел о том, почему лучше не выходить за дверь Стиль, 11:13 В ВОЗ предостерегли от раннего снятия ограничений из-за коронавируса Общество, 11:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля Общество, 10:55 Нефть марки Brent упала ниже $23 впервые с 31 марта Quote, 10:52 Экс-защитник «Ливерпуля» назвал Аршавина особенным игроком Спорт, 10:49 В Москве за сутки выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 10:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки зафиксировали 3083 случая заражения коронавирусом, сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В Подмосковье выявили 718 новых заболевших, а по всей России — свыше 5,6 тыс. В оперштабе отметили, что из них у 45,5% не было клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки в стране умер 51 человек, в том числе 29 человек в Москве. Таким образом число случаев заражения коронавирусом в столице приблизилось к 30 тыс., 233 пациента умерли.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тыс. человек
Общество

В Москве с конца марта действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить на улицу можно только для получения экстренной медпомощи, похода на работу при необходимости, в магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и выгула домашних животных. Режим должен действовать до 1 мая. Однако, по данным источников РБК, российские власти продлят его на майские праздники и рабочие дни между ними по всей стране.

Помимо этого в столице с 15 апреля ввели обязательную пропускную систему для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. За нарушение пропускного режима грозит штраф до 5 тыс. руб.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
Материалы по теме
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Общество
Из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 пациентов
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter