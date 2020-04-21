Доктор Мясников сообщил о ходе работы над вакциной от COVID-19

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Специалисты Минздрава планируют завершить доклинические испытания вакцины против коронавируса к концу мая. Об этом в эфире «России 24» сообщил глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

«Вакцина Минздрава России против COVID-19 в процессе. К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», — сказал он.

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