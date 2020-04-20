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У доктора Мясникова нашли антитела к коронавирусу

Александр Мясников (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Руководитель информационного центра операционного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач столичной ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что он возможно переболел коронавирусом COVID-19.

«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <…> Либо это было то (коронавирус. – РБК), либо я вообще его не заметил», — заявил он.

По словам Мясникова, он прошел тестирование, которое показало, что у него есть антитела к коронавирусу.

Материал дополняется.

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