Путин назвал приоритетную группу людей для обеспечения вакциной

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Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить в приоритетном порядке медицинских работников вакциной от коронавируса, когда ее создадут.

Заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова обратилась к главе государства с просьбой в первую очередь провакцинировать медперсонал, когда появится вакцина против COVID-19.

«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой», — согласился Путин (цитата по ТАСС).

Президент России ранее дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Он заверил, что для реализации этого поручения будут выделены необходимые дополнительные средства.