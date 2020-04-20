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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал приоритетную группу людей для обеспечения вакциной

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить в приоритетном порядке медицинских работников вакциной от коронавируса, когда ее создадут.

Заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова обратилась к главе государства с просьбой в первую очередь провакцинировать медперсонал, когда появится вакцина против COVID-19.

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«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой», — согласился Путин (цитата по ТАСС).

Президент России ранее дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Он заверил, что для реализации этого поручения будут выделены необходимые дополнительные средства.

Минздрав России 13 апреля объявил о создании лекарства для лечения COVID-19. Мурашко сообщил, что специалисты приступили к доклиническим исследованиям для оценки его эффективности и что есть обнадеживающие результаты.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, вакцина, коронавирус
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