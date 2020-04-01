Испытания вакцины «Вектора» от коронавируса проведут на 60 добровольцах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Около 60 добровольцев примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса научного центра «Вектор» в конце июня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, первичные испытания активности вакцины будут завершены к 22 июня, а затем начнутся клинические. «Это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года», — рассказала Голикова.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Ранее, 27 марта, руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России разработаны семь прототипов вакцины от коронавируса.

По ее словам, препараты собраны генно-инженерным способом из рекомбинантных белков. Сейчас специалисты агентства определяют самые эффективные из них.