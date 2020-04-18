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Мишустин не придет на праздничное богослужение и встретит Пасху дома

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Глава правительства Михаил Мишустин не придет на пасхальное богослужение и встретит Пасху у себя дома, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политика Бориса Белякова.

«Планирует встретить Пасху дома», — сказал Беляков.

Президент России Владимир Путин также не посетит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. По словам пресс-секретаря президента, он обменяется поздравлениями с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и зажжет свечку в часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево.

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Патриарх проведет пасхальную церемонию в ночь с 18 на 19 апреля. В конце марта он заявлял, что не надо слушать отвергающих самоизоляцию священников, и попросил верующих не посещать в этом году традиционное богослужение, а встретить Пасху дома.

В то же время больше половины регионов России не закрыли церкви для посещения прихожан на Пасху. По данным на 15 апреля, изученным РБК, в 43 из 95 регионов храмы останутся открыты.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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