Мишустин не придет на праздничное богослужение и встретит Пасху дома

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Глава правительства Михаил Мишустин не придет на пасхальное богослужение и встретит Пасху у себя дома, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политика Бориса Белякова.

«Планирует встретить Пасху дома», — сказал Беляков.

Президент России Владимир Путин также не посетит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. По словам пресс-секретаря президента, он обменяется поздравлениями с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и зажжет свечку в часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево.

Патриарх проведет пасхальную церемонию в ночь с 18 на 19 апреля. В конце марта он заявлял, что не надо слушать отвергающих самоизоляцию священников, и попросил верующих не посещать в этом году традиционное богослужение, а встретить Пасху дома.