В Москве провели дезинфекцию дорог для профилактики COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве провели дезинфекцию более 300 млн кв. м, сообщил «РИА Новости» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств», — указал Бирюков. Дезинфекцией занимались специалисты комплекса городского хозяйства.

Особое внимание при обработке уделили территориям медицинских учреждений, входам в метро и остановкам общественного транспорта. Также были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод.

Для проведения дезинфекции, по словам Бирюкова, применяются безопасные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Он отметил, что в дополнение к всеобщей дезинфекции в столице ежедневно обрабатывают все подъезды многоквартирных домов.