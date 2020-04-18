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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве провели дезинфекцию дорог для профилактики COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве провели дезинфекцию более 300 млн кв. м, сообщил «РИА Новости» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств», — указал Бирюков. Дезинфекцией занимались специалисты комплекса городского хозяйства.

Особое внимание при обработке уделили территориям медицинских учреждений, входам в метро и остановкам общественного транспорта. Также были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод.

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Для проведения дезинфекции, по словам Бирюкова, применяются безопасные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Он отметил, что в дополнение к всеобщей дезинфекции в столице ежедневно обрабатывают все подъезды многоквартирных домов.

Всего власти задействовали более 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, свыше 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники, 2,3 тыс. единиц оборудования.

Неделю назад власти сообщали о проведении масштабной обработки территории Москвы 12 апреля. Коммунальные службы также собирались задействовать более 4 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

В Москве на 18 апреля обнаружили 20754 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировали 2649 новых случаев.


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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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