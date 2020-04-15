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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки оштрафовали более 200 нарушителей карантина по COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за сутки принудительно госпитализировали более 200 инфицированных COVID-19, нарушивших обязательный карантин, сообщает в Telegram столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Эти люди должны были находиться в самоизоляции на основании оформленного специального согласия. Всем нарушителям выписали штрафы. Заболевших доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Там они будут находиться до полного выздоровления.

По данным оперштаба, общая сумма штрафов составила более 1 млн руб.

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С конца марта жителям Москвы, которые заразились коронавирусом, разрешили лечиться на дому, если заболевание протекает в легкой форме, а пациент не относится к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность). При этом инфицированные не имеют права выходить на улицу до полного выздоровления.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: карантин, Москва, госпитализация
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