В Москве за сутки оштрафовали более 200 нарушителей карантина по COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за сутки принудительно госпитализировали более 200 инфицированных COVID-19, нарушивших обязательный карантин, сообщает в Telegram столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Эти люди должны были находиться в самоизоляции на основании оформленного специального согласия. Всем нарушителям выписали штрафы. Заболевших доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Там они будут находиться до полного выздоровления.

По данным оперштаба, общая сумма штрафов составила более 1 млн руб.

С конца марта жителям Москвы, которые заразились коронавирусом, разрешили лечиться на дому, если заболевание протекает в легкой форме, а пациент не относится к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность). При этом инфицированные не имеют права выходить на улицу до полного выздоровления.