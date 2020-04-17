Мурашко сообщил о начале доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия начала проводить доклинические испытания вакцин от коронавируса. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Сегодня уже приступили к тестированиям доклиническим, и идет подготовка протоколов для клинических испытаний в последующем для данного вида лекарственных препаратов», — сказал он.

Мурашко отметил, что вакцины перед выпуском нужно проверить на безопасность и эффективность. По его словам, есть «обнадеживающие результаты».

«Мы начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях», — сказал министр.