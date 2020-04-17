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Мурашко сообщил о начале доклинических испытаний вакцин от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия начала проводить доклинические испытания вакцин от коронавируса. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Сегодня уже приступили к тестированиям доклиническим, и идет подготовка протоколов для клинических испытаний в последующем для данного вида лекарственных препаратов», — сказал он.

Мурашко отметил, что вакцины перед выпуском нужно проверить на безопасность и эффективность. По его словам, есть «обнадеживающие результаты».

«Мы начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях», — сказал министр.

«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах
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Глава Минздрава сообщил, что на клинических испытаниях в России находятся пять препаратов для лечения коронавируса, еще четыре проходят государственную регистрацию.

Ранее в апреле гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что первый этап клинических испытаний вакцин пройдет на 60 добровольцах. Мурашко также сообщал, что вакцину разрабатывают в семи научных центрах. Путин поручил правительству упростить регистрацию лекарственных препаратов против опасных заболеваний, в том числе вакцин для профилактики коронавируса.

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Вакцину от вируса разрабатывают и в других странах, например в США, Франции, Великобритании и Китае. Первым человеком в мире, на котором испытали вакцину, стала американка Дженнифер Халлер.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, коронавирус, вакцины
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