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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России

Семь научных центров в России разрабатывают вакцину от коронавируса. Об этом сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать», — сказал министр.

Он отметил, что к настоящему времени имеются первые результаты. «Мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время [они] также зайдут, в клинические исследования», — добавил Мурашко.

Министр также указал на то, что нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что в распоряжении врачей имеется лекарственный препарат от коронавируса, который можно применять для лечения и профилактики инфекции. Как отметил Мурашко, медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом более чем в половине российских регионов.

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По словам министра, следующей контрольной точкой станет 28 апреля, в которой окажутся все регионы по полной готовности расчетной мобилизованной медицинской службы.

«Мы видим, что вот на сегодняшнюю дату уже больше 50% регионов ее прошли», — пояснил министр.

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По словам Мурашко, также имеются регионы, где медицинскую помощь для пациентов с коронавирусом развернули не полностью, или же они медленно движутся к достижению цели. Он также указал на необходимость того, что медработники и медицинские организации, не перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, должны быть готовы к оказанию помощи таким людям. В частности, в первую очередь к приему инфицированных должны быть организации, оказывающие плановую и экстренную помощь. 

По его словам, врач любого профиля также должен всегда быть настороженным и брать во внимание тот факт, что его пациент может быть заражен коронавирусом. Мурашко добавил, что медик должен обращать внимание на анамнез пациента, а также учитывать информацию о том, с кем он общался, были ли в его кругу инфицированные люди и заболевшие.

Согласно данным на 14 апреля, за сутки в России заразились коронавирусом более 2 тыс. человек. Всего по стране вирусом заболели более 21 тыс. человек. Умерли 170 человек. 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав России, Михаил Мурашко, коронавирус, вакцина
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