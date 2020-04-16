Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию. Поручение входит в итоговый список мер по борьбе с коронавирусом и опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин также должен до 20 апреля принять решения, включая внесение законодательных поправок, которые обеспечат «упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов». В список таких препаратов входят вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Кроме того, правительство должно разрешить одновременные клинические и доклинические испытания лекарств.

13 апреля Минздрав сообщил, что в России разработано лекарство для лечения COVID-19. Глава министерства Михаил Мурашко уточнил, что специалисты за 10-12 суток оценят эффективность средства по итогам доклинических исследований. Новосибирский центр «Вектор» также готовится к началу клинических испытаний вакцины от коронавируса на 60 отобранных добровольцев, среди которых и главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всего в России готовятся к выпуску три вероятностных вакцины от коронавируса.