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Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию. Поручение входит в итоговый список мер по борьбе с коронавирусом и опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин также должен до 20 апреля принять решения, включая внесение законодательных поправок, которые обеспечат «упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов». В список таких препаратов входят вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Кроме того, правительство должно разрешить одновременные клинические и доклинические испытания лекарств.

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13 апреля Минздрав сообщил, что в России разработано лекарство для лечения COVID-19. Глава министерства Михаил Мурашко уточнил, что специалисты за 10-12 суток оценят эффективность средства по итогам доклинических исследований. Новосибирский центр «Вектор» также готовится к началу клинических испытаний вакцины от коронавируса на 60 отобранных добровольцев, среди которых и главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всего в России готовятся к выпуску три вероятностных вакцины от коронавируса.

С начала эпидемии коронавируса в России были приняты несколько законодательных поправок по лекарственным препаратам. 26 марта Путин подписал закон о заморозке цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, и на медицинские изделия. Теперь кабмин может на 90 дней устанавливать на них максимальные цены в случае ЧС или угрозы распространения опасного заболевания. Позже президент подписал закон, предусматривающий возможность онлайн-продажи лекарств, в том числе тех, которые отпускаются по рецепту, во время действия ЧС или распространения опасных для окружающих заболеваний. Решение о дистанционной продаже и ее правила сможет принять правительство.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Владимир Путин, правительство России
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