Путин обязал двух губернаторов отчитаться из-за коронавируса

Владимир Уйба (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом, и губернаторы этих регионов должны отчитаться по ней, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах. Кадры с него показал телеканал «Россия 24».

«Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. В регионе складывается сложная эпидемситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи. С опасным очагом эпидемии столкнулась и Республика Коми. Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более что новый руководитель региона Владимир Викторович Уйба хорошо понимает все эти вопросы», — заявил Путин.

Он добавил, что с отчетом выступят главы и ряда других регионов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области зарегистрировано 183 случая заражения и пять смертей. В Коми 455 зараженных и три умерших.