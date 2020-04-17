В Кремле оценили готовность регионов к эпидемии коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Готовность некоторых российских регионов к борьбе с эпидемией COVID-19 оставляет желать лучшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся», — сказал Песков. Он добавил, что с теми субъектами, которые медленно выполняют поставленные задачи, «ведется специальная работа, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия».

По словам Пескова, Москва раньше остальных столкнулась с ростом числа заболевших, поэтому принимаемые в столице меры берутся за основу в других регионах.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что планы властей по борьбе с коронавирусной инфекцией остаются неизменными: «Тактика одна. Вы знаете, что президент лично держит под контролем темпы ввода дополнительных мощностей, койко-мест в регионах, их укомплектования оборудованием и средствами защиты», — заявил Песков журналистам.