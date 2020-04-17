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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле оценили готовность регионов к эпидемии коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Готовность некоторых российских регионов к борьбе с эпидемией COVID-19 оставляет желать лучшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся», — сказал Песков. Он добавил, что с теми субъектами, которые медленно выполняют поставленные задачи, «ведется специальная работа, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия».

По словам Пескова, Москва раньше остальных столкнулась с ростом числа заболевших, поэтому принимаемые в столице меры берутся за основу в других регионах.

Путин предложил направить регионам ₽200 млрд на устойчивость бюджетов
Политика

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что планы властей по борьбе с коронавирусной инфекцией остаются неизменными: «Тактика одна. Вы знаете, что президент лично держит под контролем темпы ввода дополнительных мощностей, койко-мест в регионах, их укомплектования оборудованием и средствами защиты», — заявил Песков журналистам.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении регионам более 33 млрд руб. на создание дополнительных койко-мест в больницах в рамках борьбы с распространением COVID-19 и оснащение их необходимым оборудованием.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В апреле правительство двумя траншами направило в регионы 50,7 млрд руб. на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые заняты в лечении больных с коронавирусом.

Во время совещания с правительством 15 апреля Владимир Путин распорядился выделить субъектам еще 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости местных бюджетов. Деньги должны пойти на поддержку деловой активности, выплаты бюджетникам.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, регионы
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