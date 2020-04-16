Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России
Власти республики Алтай сообщили о выявлении первого в регионе случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Республика считалась последним в России «свободным» от болезни регионом.
«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Алтая.
На странице региональной администрации в сети «ВКонтакте» сообщается, что COVID-19 заразилась жительница Онгудайского района республики, к которой приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.
«Первые проведённые анализы подтвердили коронавирус. Сейчас ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование», — говорится в сообщении.
Жителей республики попросили сохранять спокойствие и пообещали, что скоро губернатор Олег Хорохордин выступит с официальным обращением.