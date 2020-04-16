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Пандемия коронавируса ,  
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Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России

Отмена рейсов в Москву не смогла защитить Республику Алтай — заболела жительница, к которой приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти республики Алтай сообщили о выявлении первого в регионе случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Республика считалась последним в России «свободным» от болезни регионом.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Алтая.

На странице региональной администрации в сети «ВКонтакте» сообщается, что COVID-19 заразилась жительница Онгудайского района республики, к которой приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

«Первые проведённые анализы подтвердили коронавирус. Сейчас ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование», — говорится в сообщении.

Жителей республики попросили сохранять спокойствие и пообещали, что скоро губернатор Олег Хорохордин выступит с официальным обращением.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля
Общество

Ранее в четверг республиканское управление Роспотребнадзора сообщало, что под медицинским наблюдением в регионе находятся 185 человек, причем все они здоровы, хотя и находятся на домашнем карантине. Негативный результат дали тесты, проведенные 2568 людям. На сайте Минздрава республики до сих пор указано, что зараженных COVID-19 в регионе не выявлено.

О том, что в России остался один регион без коронавируса — Республика Алтай, стало известно утром 15 апреля, после того, как больной был выявлен на Чукотке.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Объясняя «устойчивость» Республики Алтай перед вирусом пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов сообщил РБК, что в регионе вовремя были введены ограничительные мероприятия, в том числе отменены авиарейсы в Москву и Красноярск, а также закрыты турбазы.

По данным на утро 16 апреля, в России было выявлено 27 тыс. 938 случаев заражения COVID-19, 232 человека умерло.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Республика Алтай, коронавирус
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Власти прокомментировали отсутствие коронавируса в Республике Алтай
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
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