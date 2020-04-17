Власти заявили о преобладании молодых людей среди нарушителей в Москве

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В Москве с предыдущих выходных за нарушения ограничительных мер выписали более 13,5 тыс. протоколов, при этом чаще всего правила нарушали молодые жители города. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные — это молодежь и граждане среднего возраста», — сказал Данчиков. Он отметил, что ухудшение погодных условий в столице привело к снижению числа нарушителей.

Общая сумма штрафов за нарушения мер профилактики против коронавируса, по словам Данчикова, составила 54 млн руб. За последние сутки в городе зафиксировали 1,5 тыс. случаев нарушения установленных столичными властями ограничений. Кроме того, по камерам видеонаблюдения за последние две недели выявили 90 случаев нарушения заболевшими коронавирусной инфекцией обязательного домашнего карантина.

Глава контрольного управления указал, что с прошедших выходных полиция Москвы перешла от патрулирования улиц к привлечению нарушителей к административной ответственности. Всего улицы города ежедневно патрулируют более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников.