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Власти заявили о преобладании молодых людей среди нарушителей в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве с предыдущих выходных за нарушения ограничительных мер выписали более 13,5 тыс. протоколов, при этом чаще всего правила нарушали молодые жители города. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные — это молодежь и граждане среднего возраста», — сказал Данчиков. Он отметил, что ухудшение погодных условий в столице привело к снижению числа нарушителей.

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Общая сумма штрафов за нарушения мер профилактики против коронавируса, по словам Данчикова, составила 54 млн руб. За последние сутки в городе зафиксировали 1,5 тыс. случаев нарушения установленных столичными властями ограничений. Кроме того, по камерам видеонаблюдения за последние две недели выявили 90 случаев нарушения заболевшими коронавирусной инфекцией обязательного домашнего карантина.

Глава контрольного управления указал, что с прошедших выходных полиция Москвы перешла от патрулирования улиц к привлечению нарушителей к административной ответственности. Всего улицы города ежедневно патрулируют более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников.

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За прошедшие выходные в столице оштрафовали 5 тыс. человек за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Данчиков заявил, что они гуляли, жарили шашлыки и «вели себя не должным образом». 15 апреля власти города напомнили, что запрет распространяется и на прогулки с детьми, которые не являются уважительной причиной для нарушения режима.

С 30 марта в Москве жители могут выходить из дома только в случаях крайней необходимости, в том числе для похода за продуктами, выноса мусора или выгула домашних питомцев на расстоянии не более 100 м от своего дома. С полуночи 15 апреля в Москве и Подмосковье действует пропускной режим. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходимо получить цифровой пропуск, для краткосрочных выходов на улицу, например в магазин, он пока не нужен.

В Москве зафиксировали, по последним данным столичного оперштаба, 18 105 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 1959 новых случаев.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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