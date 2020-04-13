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В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров рассказал «РИА Новости», что в общей сложности группе из трех человек выписали штрафы на 45 тыс. руб.

«Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время», — сказал Енгибаров. У двух нарушителей одинаковая фамилия, однако пресс-секретарь не подтвердил, что они родственники.

Всего, как сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда, за 13 апреля административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. за нарушение самоизоляции было назначено восьми гражданам. Там добавили, что все они находились на расстоянии более 100 м от места жительства без необходимости.

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Накануне на мужчину составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции в районе Некрасовка в Москве. По данным полиции, он решил сделать селфи на подоконнике у открытого окна, но в итоге выпал и повис на карнизе на 15-м этаже дома. Правоохранители помогли втащить его в квартиру. Однако они выяснили, что мужчина находился в гостях в соседнем доме.

Столичный оперштаб сообщал, что в Москве с момента введения ограничений оштрафовали 30 человек за нарушение карантина. Их доставили в обсервационные центры, предназначенные для изоляции и медицинского наблюдения. Столичные власти разрешили гражданам с коронавирусом лечиться дома, если заболевание протекает в легкой форме, но обязали соблюдать карантин и не выходить из дома.

За прошедшие сутки в Москве подтвердили 1355 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших в столице превысило 11,5 тыс. человек. В Москве также зафиксировали 82 летальных случая.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус, суд, штрафы, новости РБК
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