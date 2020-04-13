В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров рассказал «РИА Новости», что в общей сложности группе из трех человек выписали штрафы на 45 тыс. руб.

«Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время», — сказал Енгибаров. У двух нарушителей одинаковая фамилия, однако пресс-секретарь не подтвердил, что они родственники.

Всего, как сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда, за 13 апреля административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. за нарушение самоизоляции было назначено восьми гражданам. Там добавили, что все они находились на расстоянии более 100 м от места жительства без необходимости.