Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя», — сказал Данчиков. Он отметил, что для выхода на улицу «есть определенные варианты», но причины для этого ограничены. В случае нарушения самоизоляции при возвращении с прогулки можно «насобирать» сразу несколько штрафов, указал министр.

«Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться», — заключил Данчиков.

Режим обязательной самоизоляции для всех граждан действует в Москве с 30 марта. В соответствии с правилами режима, выход на улицу разрешен только в случае необходимости ездить на работу, для похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин или аптеку и для прогулки с питомцем. Кроме того, дом можно покинуть при необходимости медпомощи. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для организаций.