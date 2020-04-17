Дума приняла закон об освобождении выплат медикам от НДФЛ

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который освобождает от налога на доход физических лиц дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими COVID-19. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Во втором чтении в документ была внесена поправка, которая освободит от НДФЛ дополнительные выплаты», — уточняется в сообщении.

Законопроект также вводит в связи с угрозой коронавируса налоговые послабления для организаций. Траты предприятий на приобретение индивидуальных средств защиты, тест-систем на коронавирус и необходимого медоборудования будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль. Даже если такие расходы не являются профильными для организации, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

После вступления закона в силу его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть будут иметь имеют обратную силу.