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Дума приняла закон об освобождении выплат медикам от НДФЛ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который освобождает от налога на доход физических лиц дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими COVID-19. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Во втором чтении в документ была внесена поправка, которая освободит от НДФЛ дополнительные выплаты», — уточняется в сообщении.

Законопроект также вводит в связи с угрозой коронавируса налоговые послабления для организаций. Траты предприятий на приобретение индивидуальных средств защиты, тест-систем на коронавирус и необходимого медоборудования будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль. Даже если такие расходы не являются профильными для организации, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

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После вступления закона в силу его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть будут иметь имеют обратную силу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом. Министру финансов Антону Силуанову президент поручил подготовить необходимые поправки в законодательство.

8 апреля Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Для врачей сумма выплат составляет 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс. руб., для младшего медперсонала — 25 тыс. руб. Дополнительные выплаты рассчитаны и для сотрудников скорой помощи. Врачам доплачивают 50 тыс. руб. в месяц, фельдшерам, медсестрам и водителям машин — 25 тыс. руб.

13 апреля правительство направило Минздраву 45,6 млрд руб. из резервного фонда для обеспечения дополнительных выплат медперсоналу, еще раньше на эти же цели было направлено 5,1 млрд руб.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Госдума России, коронавирус, НДФЛ
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