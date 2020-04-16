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Собянин сделал бесплатными для медиков места в гостиницах и такси

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы предоставят врачам, которые борются с коронавирусом, бесплатные проживание в гостиницах и услуги такси. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, оно опубликовано на сайте правительства Москвы.

Для этого власти города направят гранты гостиницам, где с 7 апреля временно проживают медицинские работники, оказывающие на территории Москвы медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или подозрением на нее. Размер гранта будет определяться исходя из количества размещенных врачей, дней размещения и стоимости организации их проживания. На выделенные деньги гостиницы должны обеспечить медработников, включая младший медицинский персонал, проживанием с двухразовым питанием (завтраком и ужином). Расчетом и перечислением средств займется комитет по туризму департамента здравоохранения города.

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Правительство также оплатит услуги компаний, которые привлек московский департамент транспорта для помощи в передвижении медицинского персонала. Выплаты получат организации, чьи таксисты доставляют врачей от места их временного проживания до медучреждений. Размер выплат зависит от фактического количества осуществленных перевозок и средней стоимости поездки. Сумма выделена из расчета не более двух поездок на одного медработника в сутки. Гранты перевозчикам перечислит департамент транспорта.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
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