Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам

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Дополнительные стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат заболевших коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.Трансляцию вел телеканал РБК.

На прошлой неделе Путин распорядился назначить врачам, среднему и младшему персоналу выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в соответствии с квалификацией.

«Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми», — сказал Путин. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.

На дополнительные выплаты врачам по поручению президента выделили «около 50 млрд руб.», сообщил 13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно распоряжению о выплатах, средства направят Минздраву из резервного фонда правительства. Кроме трансфертов в регионы для поддержки врачей деньги также рассчитаны на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическому агентству.