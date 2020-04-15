Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам
Дополнительные стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат заболевших коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.Трансляцию вел телеканал РБК.
На прошлой неделе Путин распорядился назначить врачам, среднему и младшему персоналу выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в соответствии с квалификацией.
«Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми», — сказал Путин. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.
На дополнительные выплаты врачам по поручению президента выделили «около 50 млрд руб.», сообщил 13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно распоряжению о выплатах, средства направят Минздраву из резервного фонда правительства. Кроме трансфертов в регионы для поддержки врачей деньги также рассчитаны на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическому агентству.