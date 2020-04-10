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Общество ,  
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СК опубликовал видео пожара в колонии под Иркутском после бунта

Следственный комитет опубликовал видео из исправительной колонии № 15, где после бунта заключенных произошел крупный пожар. Видео доступно на канале ведомства в YouTube.

На нем видны заключенные, которые стоят в окружении сотрудников правоохранительных органов. Затем эти кадры сменяются кадрами с маревом пожара над зданиями колонии.

Как сообщает управление СК по Иркутской области, после бунта и пожара было открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из заключенных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. В то же время несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. Пострадал также один из сотрудников ИК, отмечает Следственный комитет.

Как ранее сообщало региональное управления ФСИН, от проведения личного обыска отказался один из осужденных из штрафного изолятора, а заключенные в соседних камерах разбили камеры видеонаблюдения и осколками порезали себе предплечья.

В фонде «Общественный вердикт» РБК сообщали, что в ИК-15 введены силовые и боевые подразделения правоохранительных органов, правозащитников туда не пускают. Организация призвала допустить в колонию независимых наблюдателей и провести проверку.

Теги: колония, Иркутская область, бунт
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