СК опубликовал видео пожара в колонии под Иркутском после бунта

Следственный комитет опубликовал видео из исправительной колонии № 15, где после бунта заключенных произошел крупный пожар. Видео доступно на канале ведомства в YouTube.

На нем видны заключенные, которые стоят в окружении сотрудников правоохранительных органов. Затем эти кадры сменяются кадрами с маревом пожара над зданиями колонии.

Как сообщает управление СК по Иркутской области, после бунта и пожара было открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из заключенных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. В то же время несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. Пострадал также один из сотрудников ИК, отмечает Следственный комитет.