Путин предложил создать федеральный резерв средств защиты и лекарств

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил правительству подумать над созданием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты, оборудования и препаратов для лечения коронавируса. Об этом он сообщил во время совещания с кабмином по ситуации с инфекцией в стране, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

«Чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», — отметил он.

Помимо этого президент поручил правительству составлять и обновлять прогнозы по ситуации с коронавирусом в России и каждые сутки докладывать ему.

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