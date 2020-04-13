Пандемия коронавируса , 13 апр, 15:57
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Путин предложил создать федеральный резерв средств защиты и лекарств
Президент России Владимир Путин предложил правительству подумать над созданием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты, оборудования и препаратов для лечения коронавируса. Об этом он сообщил во время совещания с кабмином по ситуации с инфекцией в стране, трансляцию которого ведет телеканал РБК.
«Чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», — отметил он.
Помимо этого президент поручил правительству составлять и обновлять прогнозы по ситуации с коронавирусом в России и каждые сутки докладывать ему.
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