Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по ситуации с инфекцией в стране.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог», — сказал он.

По его словам, уже готова партия для клинических испытаний. Мурашко отметил, что в течение 10–12 суток специалисты оценят результаты доклинических исследований.

Министр рассказал, что ведомство видит риски дефицита некоторых лекарств, поэтому в стране установили лимиты по 17 препаратам, остатки которых нужно контролировать. «Для того чтобы можно было ввезти препараты из стран, дополнительно не зарегистрированные на территории России, что, в общем, сегодня уже используется, мы отработали на выходных с Индией», — сказал он. Мурашко отметил, что страна заблокировала поставку лекарств, однако индийская компания согласилась восстановить поставку лекарств в Россию.