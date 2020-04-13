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Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по ситуации с инфекцией в стране.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог», — сказал он.

По его словам, уже готова партия для клинических испытаний. Мурашко отметил, что в течение 10–12 суток специалисты оценят результаты доклинических исследований.

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Министр рассказал, что ведомство видит риски дефицита некоторых лекарств, поэтому в стране установили лимиты по 17 препаратам, остатки которых нужно контролировать. «Для того чтобы можно было ввезти препараты из стран, дополнительно не зарегистрированные на территории России, что, в общем, сегодня уже используется, мы отработали на выходных с Индией», — сказал он. Мурашко отметил, что страна заблокировала поставку лекарств, однако индийская компания согласилась восстановить поставку лекарств в Россию.

Ранее в апреле советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что пока в мире не существует однозначно эффективного лекарства от коронавируса. По его словам, сейчас для лечения пациентов с инфекцией применяют комбинацию из нескольких препаратов.

По данным японских ученых, размножение коронавируса может блокировать антиретровирусный препарат «Нелфинавир». В сочетании с другими лекарствами его используют против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

В России зарегистрировали более 18 тыс. заразившихся коронавирусом, 148 человек умерли. В Москве число случаев заболевания составило свыше 11,5 тыс., 82 человека скончались.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, лекарство
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