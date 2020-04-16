Дептранс Москвы пообещал продолжить выборочные проверки в метро

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Выборочные проверки электронных пропусков в московском метро будут идти не только в час пик, сообщает московский департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Ранее 16 апреля департамент сообщал об отсутствии очередей на входе в станции. Исчезновение скоплений пассажиров объяснялось тем, что от сплошных проверок электронных пропусков в метро перешли к выборочным.

Пропускной режим для всех, кто пользуется общественным и личным транспортом в период всеобщей самоизоляции, был введен в Москве и Подмосковье с 15 апреля.