Дептранс Москвы сообщил об отсутствии очередей в метро

В Московском метрополитене к утру 16 апреля нет очередей пассажиров. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Пресс-служба также опубликовала снимки с двух станций Замоскворецкой линии («Домодедовской» и «Царицино») и со станции «Комсомольская» Сокольнической ветки.

«На остальных станциях затруднений также нет», — говорится в сообщении. Несмотря на это, в дептрансе попросили жителей Москвы по возможности оставаться дома.