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Дептранс Москвы сообщил об отсутствии очередей в метро

Станция «Комсомольская» (Фото: пресс-служба Дептранса)

В Московском метрополитене к утру 16 апреля нет очередей пассажиров. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Пресс-служба также опубликовала снимки с двух станций Замоскворецкой линии («Домодедовской» и «Царицино») и со станции «Комсомольская» Сокольнической ветки.

«На остальных станциях затруднений также нет», — говорится в сообщении. Несмотря на это, в дептрансе попросили жителей Москвы по возможности оставаться дома.

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С 15 апреля в столице и Подмосковье стал действовать пропускной режим. После этого пассажиры в социальных сетях начали массово сообщать о пробках и больших очередях на входах в станции метро. По словам очевидцев, в минуту в подземку проходили всего несколько человек, а выдерживать дистанцию на входе в метро не удавалось.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту ситуацию критичной. По его словам, полиции были даны указания организовать проверку пропусков таким образом, чтобы не вызывать очередей. В дальнейшем эта процедура должна быть автоматизирована.

После этого департамент транспорта сообщил, что впредь до внедрения автоматизированных проверок контролировать наличие пропусков у пассажиров метро и других видах городского транспорта будет не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок» — соответствующее распоряжение подписал мэр столицы 14 апреля 2020 года. «Проверки — выборочные, но они будут», — предупредил дептранс.

Теги: метро, Москва, коронавирус
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