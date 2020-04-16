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Таксисты Москвы попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский профсоюз таксистов обратился к руководителю столичного дептранса Максиму Ликсутову с просьбой освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров. Письмо есть в распоряжении РБК.

По словам автора письма, председателя профсоюза Николая Кодолова, требование о проверке электронных пропусков, которые стали обязательными для поездок в Москве с 15 апреля, таксисты выполнять не могут по ряду причин.

В частности, Колодов сообщает, что водители не имеют доступа к базам данных, чтобы проводить проверку, а процедура проверки через приложение «Помощник Москвы» работает нестабильно. Кроме того, по его словам, при предъявлении распечатанного пропуска у таксистов нет реальной возможности проверить его подлинность.

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Кроме того, говорится в письме, власти не дали разъяснений и инструкций, как именно должна проходить проверка, а водители, в отличие от полиции и сотрудников Росгвардии, не уполномочены по закону проверять какие-либо документы пассажиров. Из-за этого, отмечает глава профсоюза таксистов, пассажиры нередко отказываются это делать.

В связи с этим профсоюз просит у департамента транспорта либо дать четкие инструкции, как проводить проверку пропусков, либо «не накладывать на водителей такси дополнительных санкций».

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С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Граждане, которые передвигаются по городу в общественном транспорте, на такси или личных автомобилях, должны получать электронные пропуска через сайт mos.ru.

Обязанность проверять пропуска у пассажиров такси лежит на водителях, говорил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк 11 апреля. В противном случае власти пообещали отключать водителей от агрегаторов для подбора пассажиров.

15 апреля таксисты начали жаловаться на сбои в приложении «Помощник Москвы», которое используется для проверки действительности пропуска. В столичном департаменте транспорта опровергли неисправности в работе программы.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: такси, пропуск, коронавирус
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