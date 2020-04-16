Таксисты Москвы попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский профсоюз таксистов обратился к руководителю столичного дептранса Максиму Ликсутову с просьбой освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров. Письмо есть в распоряжении РБК.

По словам автора письма, председателя профсоюза Николая Кодолова, требование о проверке электронных пропусков, которые стали обязательными для поездок в Москве с 15 апреля, таксисты выполнять не могут по ряду причин.

В частности, Колодов сообщает, что водители не имеют доступа к базам данных, чтобы проводить проверку, а процедура проверки через приложение «Помощник Москвы» работает нестабильно. Кроме того, по его словам, при предъявлении распечатанного пропуска у таксистов нет реальной возможности проверить его подлинность.

Кроме того, говорится в письме, власти не дали разъяснений и инструкций, как именно должна проходить проверка, а водители, в отличие от полиции и сотрудников Росгвардии, не уполномочены по закону проверять какие-либо документы пассажиров. Из-за этого, отмечает глава профсоюза таксистов, пассажиры нередко отказываются это делать.