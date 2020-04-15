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Власти заявили об отсутствии сбоев в приложении для проверки пропусков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Приложение, при помощи которого водители такси должны проверять цифровой код пропуска у пассажира, работает без сбоев. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы на Telegram-канале.

Ранее 15 апреля на работу приложения пожаловалась представительница сервиса «Везёт». Возникновение сбоев подтвердил источник РБК на рынке услуг перевозки.

«На данный момент сбоев в приложении нет, все работает», — говорится в сообщении дептранса. Сотрудники департамента находятся в постоянном контакте со всеми таксопарками и агрегаторами и объясняют, как проверять коды, отметили в ведомстве.

Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
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В департаменте пояснили, что таксисты должны проверять пропуска через приложение «Помощник Москвы», в котором таксопаркам и агрегаторам раздали 140 тыс. аккаунтов. При заказе такси код пропуска вводить не потребуется, однако для начала поездки его нужно показать для проверки водителю. «Мы будем следить за ситуацией каждый день и сверять число заказов и число проверок пропусков», — сообщили в ведомстве.

Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков
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Пропускная система в Москве и области для поездок на личном и общественном транспорте заработала 15 апреля. Накануне,14 апреля, в столичном департаменте транспорта сообщили, что водителей, которые не будут проверять пропуска у клиентов, отключат от агрегаторов. Контролировать соблюдение этой меры должны полицейские, которые начнут выборочные проверки такси.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: такси, коронавирус, пропуск
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