Власти заявили об отсутствии сбоев в приложении для проверки пропусков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Приложение, при помощи которого водители такси должны проверять цифровой код пропуска у пассажира, работает без сбоев. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы на Telegram-канале.

Ранее 15 апреля на работу приложения пожаловалась представительница сервиса «Везёт». Возникновение сбоев подтвердил источник РБК на рынке услуг перевозки.

«На данный момент сбоев в приложении нет, все работает», — говорится в сообщении дептранса. Сотрудники департамента находятся в постоянном контакте со всеми таксопарками и агрегаторами и объясняют, как проверять коды, отметили в ведомстве.

В департаменте пояснили, что таксисты должны проверять пропуска через приложение «Помощник Москвы», в котором таксопаркам и агрегаторам раздали 140 тыс. аккаунтов. При заказе такси код пропуска вводить не потребуется, однако для начала поездки его нужно показать для проверки водителю. «Мы будем следить за ситуацией каждый день и сверять число заказов и число проверок пропусков», — сообщили в ведомстве.